Ukrayna, Rusya'nın Yeni START kararına karşı kararlı karşılıklar bekliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Yeni START’a katılımını askıya alma kararı “provokatif bir adım” olarak nitelendirildi.

Rusya’nın mevcut nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi mimarisini "kasıtlı olarak yok etmeye devam ettiği" aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya, nükleer silah kontrolü alanındaki önemli uluslararası anlaşmalardan birini baltalayarak dünya toplumuna bir kez daha meydan okuyor, kendisinin suç niteliğini ve uluslararası barış ve güvenliği yok etmeye yönelik saldırgan niyetini teyit ediyor. Ukrayna, uluslararası toplumu, Rusya’nın saldırgan hareketine kararlı yanıt vermeye, terörist bir devletin nükleer şantajını önlemek ve mücadele etmek amacıyla acil ortak önlemler almaya çağırıyor.”