Ukrayna, Rusya'ya karşı Kanada'dan destek istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

İkili Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, görüşmede, Trudeau'yu Donbas'taki ateşkes ihlalleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya artan tehdidine ilişkin bilgi verdi.

Zor zamandaki desteği için Trudeau'ya teşekkür eden Zelenskiy, sadece bu sene Donbas'ta 24 Ukrayna askerinin açılan ateş sonucu öldüğünü belirtti.

Zelenskiy, gerginliğin artmasını önlemek için Rusya'ya uluslararası baskının artmasının önemine dikkati çekti.

Ülkesi için NATO Üyelik Hareket Planı almanın önemine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna'nın özel bir dostu olarak Kanada'dan bu kapsamda destek beklediklerini belirtti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.