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"Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu"

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin Rusya’daki petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Dünya 01.04.2022, 10:02
"Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu"

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
#Ukrayna #rusya #Belgorod
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