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Ukrayna: Rusya'nın 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçağını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Dünya 25.02.2022, 07:02 25.02.2022, 07:41
Ukrayna: Rusya'nın 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçağını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını duyurdu.

Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.

#Ukrayna
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