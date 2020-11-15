Ukrayna Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandı!

Facebook üzerinde bir video mesaj yayınlayarak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Maksim Stepanov şöyle dedi:

“Arkadaşlar, tüm güvenlik kurallarına dikkat ve uyulmasına rağmen, bugün maalesef Kovid-19 için pozitif bir test sonucu aldım.

Şimdi evde kendi kendime tecrit halindeyim. Uzaktan çalışacağım, buradan günlük brifingler yapacağım.

Herkesi, kalabalık yerleri ziyaret etmemeye ve karantina şartlarına uymaya çağırıyorum.

Lütfen kendinize ve ailenize iyi bakın.”

Daha önce koronavirüs bulaşmış olan Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de şu anda Feofania’da Kovid-19 tedavisi görmekte olup, çalışmalarına ve video mesajlarını kaydetmeye devam etmektedir.

Kaynak: UKRHABER.COM