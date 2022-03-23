Ukrayna, savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynamasını bekliyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yermak, "Kiev, Pekin'in savaşın durdurulmasında daha belirgin rol oynayacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Yermek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesini beklediklerini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çin'e Ukrayna'daki durumun çözüm sürecinde yer alması gerektiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de aynı gün Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki diyaloğu sürdürmesi ve müzakerelerde barışın tesis edilmesi gerektiğini bildirmişti.