Ukrayna savaşına karşı çıkan Rus muhalif hapse atıldı

Kara-Murza'nın avukatı Vadim Prokhorov, dün Facebook hesabından yaptığı paylaşımda başkent Moskova'daki Basmanni Bölge Mahkemesi'nin muhalif siyasetçinin en az 12 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verdiğini duyurdu.

Avukatının paylaştığı bilgilere göre 40 yaşındaki Kara-Murza, 15 Mart'ta ABD'deki Arizona Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna savaşıyla ilgili "yanıltıcı bilgiler verdiği" gerekçesiyle ceza aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünkü açıklamasında "Soruşturma Komitesi, yeni getirilen yasa gereğince gücünü kullanıp görevini yerine getiriyor" dedi.

Açıklamada bahsedilen kanunu Putin'in 4 Mart'ta imzalamıştı. Bu yasa Rusya'nın Ukrayna istilasıyla ilgili "sahte ve yanlış" haber yapan kişi ve kuruluşların 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngörüyor.

Prokhorov, müvekkilinin ilk kez 11 Nisan'da evinin yakınında aracından inerken "trafik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığını, sonra da polise direndiği için kendisine 15 gün hapis cezası verildiğini belirtti.

Avukatı en son verilen hapis cezasıyla aslında bu tutuklamanın amacının çok daha farklı olduğunun ortaya çıktığını savunarak, "Kara-Murza'ya açılan dava siyasi nitelikte" dedi.

Prokhorov, duruşmanın ne zaman görüleceğinin netleşmediğini belirtirken, müvekkilinin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.

Öte yandan Rusya Adalet Bakanlığı, cuma günü Kara-Murza'yı ve Moskova'nın Yankısı adlı muhalif radyo kanalının editörlüğünü de yapan gazeteci Alexey Vanediktov'u "yabancı ajan" ilan etti.

Rusya'daki radyo, Ukrayna savaşını eleştiren yayımları nedeniyle 3 Mart'ta kapatılmıştı.