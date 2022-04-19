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Ukrayna sıkıyönetimi uzatıyor

Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'da uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.

Dünya 19.04.2022, 15:57
Ukrayna sıkıyönetimi uzatıyor

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, Vladimir Zelenskiy'in gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" kayda geçirilerek işleme konuldu. Yasa tasarısının içeri konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Zelenskiy'in, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta ilan ettiği sıkıyönetimin süresinin 25 Nisan'da biteceği açıklanmıştı.

#Ukrayna #sıkıyönetim
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