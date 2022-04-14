Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 9 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Energodar'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Severonodetsk, Lisiçansk, Popasna ve Rubijne kentleri ile Gornoe istasyonuna tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.