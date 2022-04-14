banner39

banner35

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Dünya 14.04.2022, 12:51
Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 9 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Energodar'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Severonodetsk, Lisiçansk, Popasna ve Rubijne kentleri ile Gornoe istasyonuna tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

#Ukrayna #sivil #tahliye #insani koridor
Yorumlar (0)
13
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?