Ukrayna toplamda 600'den fazla kişiyi tahliye etti
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Afganistan'dan 360 civarında kişinin tahkiye edildiği bildirildi. Bunların 80'i Ukrayna vatandaşlarından oluşuyor.
Dünya 28.08.2021, 21:51
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenin, 3 tahliye uçağının Ukrayna'ya geldiğini aktardı.
Yenin, 80'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıkladı.
Kaynak: AA
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