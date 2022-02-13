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Ukrayna ve İsrail arasında görüşme

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Dünya 13.02.2022, 17:57
Ukrayna ve İsrail arasında görüşme

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, ülkesini ziyaret eden Dzhaparova ile bir araya geldi.

Görüşmede Lapid, Ukrayna'da gerilimin arttığı krize ilişkin endişelerini belirterek, İsrail'in Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı hakkında bilgi verdi ve ABD'nin diplomatik temaslarıyla gerilimin durmasını umduğunu ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı, ayrıca, Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudiler için endişelerini paylaşarak Kiev'deki büyükelçiliği destekleme hazırlıklarını anlattı.

Açıklamada Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzhaparova'nın görüşmedeki ifadelerine ilişkin bilgi yer almadı.

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#Ukrayna #İsrail
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