Ukrayna ve Rusya esirleri değişti
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi yapıldığını bildirdi.
Dünya 09.04.2022, 21:18
Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimin yapıldığı bildirildi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bugün üçüncü esir değişiminin yapıldığını belirtti.
Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Vereşçuk, 12 asker ve 14 sivilin evine döndüğünü aktardı.
Kaynak: AA
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