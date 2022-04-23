"Ukrayna'ya ait 11 askeri unsur yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu"

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da vurdukları hedefe ilişkin bilgi veren Konaşenkov, Rus hava operasyonel taktik birliklerinin 66 askeri nesneyi vurduğunu, füze ve topçu birliklerin ise 1098 hedefe yönelik görev gerçekleştirdiğini ifade etti.

Rusya hava savunma sisteminin Harkiv bölgesinde havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu bildiren Konaşenkov, ayrıca bir gecede 15 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

Konaşenkov, "Bir gece içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 11 Ukrayna askeri unsurunu yok etti." dedi.

Çernobayevka civarında Pantsir-S sistemi ile havada Ukrayna ordusunun fırlattığı 2 Toçka-U taktik füzesi ve birçok namlulu roketatarın 3 füzesinin düşürüldüğünü ifade eden Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 141 uçak, 110 helikopter, 538 insansız hava aracı, 261 hava savunma füze sistemi, 2 bin 471 tank ve zırhlı araç, 1075 obüs ve havan topu, 2 bin 311 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov da yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'da Rus Silahlı Kuvvetlerini kimyasal, biyolojik veya taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak amacıyla provokasyonlar hazırladığına dair bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Bu plan zaten geliştirildi." dedi.

Rus ordusunu suçlamak için farklı senaryolar planlandığını savunan Kirillov, bunlardan birisinin sahte bayrak altında Kiev ve Harkiv'de halk arasında can kaybına neden olacak kimyasal ve biyolojik silah kullanımı olduğunu ifade etti.

Bir savaş bölgesinde, konvansiyonel silahların başarılı olamaması durumunda, "kitle imha silahlarının aleni kullanımı" senaryosunun da gündemde olduğunu belirten Kirillov, "Kale şehirlere dönüştürülen Slavyansk ve Kramatorsk için böyle bir senaryo düşünülüyor." ifadelerini kullandı.