Ukrayna'ya destek sürecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirterek "NATO, değerli ortağımıza siyasi ve pratik destek vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Dünya 10.02.2022, 21:20
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini bildirdi.
Stoltenberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Görüşmede Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri tahkimatını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "NATO, değerli ortağımıza siyasi ve pratik destek vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Rusya'ya gerginliği düşürme ve barışçıl çözüm için diyalog yolunu takip etme çağrısını yineledi.
Kaynak: AA
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