"Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar seferberlik elde etti"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Ukrayna'yı yok etmek isteyen Rusların seferberlik, sınırların kapatılması ve banka hesaplarının bloke edilmesini elde ettiğini" belirtti.

Podolyak, Twitter hesabından, "'Üç günlük' savaşın 210. günü. Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar sonunda şunları elde etti: 1. Seferberlik. 2. Kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi. 3. Firarilerin hapsi. 4. Özel askeri şirketler bünyesinde mahpuslardan oluşturulan birlikler. Hala plana göre gidiyor, değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var." paylaşımında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.