"Ukrayna belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu"
Ukrayna'nın anlaşma taslağını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna dün, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu" ifadesini kullandı.
Dünya 07.04.2022, 15:54
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kırım ve Donbas sorunlarının liderlerin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. Ukrayna, sonraki aşamada askerlerin çıkarılmasını isteyecek. Bu kabul edilemez" diye konuştu.
Lavrov, Washington ve müttefiklerinin Kiev yönetimini kontrol ettiğini ve Zelenskiy’i çatışmaları sürdürmeye zorladığını söyledi.
19
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü