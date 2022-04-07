"Ukrayna belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kırım ve Donbas sorunlarının liderlerin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. Ukrayna, sonraki aşamada askerlerin çıkarılmasını isteyecek. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

Lavrov, Washington ve müttefiklerinin Kiev yönetimini kontrol ettiğini ve Zelenskiy’i çatışmaları sürdürmeye zorladığını söyledi.