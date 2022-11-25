Ukrayna'da elektrik kesintileri büyük ölçüde giderildi

Ukrayna Enerji şirketi Ukrenergo’dan yapılan açıklamada, Rus ordusunun önceki gün ülkedeki enerji tesislerine düzenlediği füze saldırıları sonucunda meydana gelen hasarların onarılarak elektrik kesintilerinin büyük ölçüde giderildiği aktarıldı.

Açıklamada, elektrik santrallerinin bugün itibarıyla ülkenin toplam elektrik tüketim ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını yeniden karşılamaya başladığı vurgulandı.

Öncelikle ülkedeki merkezi ısıtma sistemleri için kullanılan kazan daireleri, gaz dağıtım istasyonları, su şebekeleri, kanalizasyon arıtma tesisleri gibi kritik tesislere elektrik verildiği, bazı bölgelerdeki elektrikli ulaşım araçlarının çalıştığı belirtilen açıklamada, ülkedeki toplam elektrik tüketicilerinin yüzde 30’una yakınının hala kesintiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca ülkede elektrik açığı nedeniyle tüm bölgelerde planlı elektrik kesintilerinin uygulamaya konulduğu, ülkedeki elektrik santrallerin tam olarak faaliyete geçirilmesi için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Rus ordusunca 23 Kasım'da Ukrayna'nın elektrik tesislerine düzenlenen füze saldırılarının ardından ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.