Ukrayna’da enkazdan 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi çıkarıldı

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin, Çernigiv şehrinde akşama kadar bombalama sonrası 7 kez yangın söndürme, 4 kez de binaların enkazını kaldırma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin Rus ordusunca yapılan bombardımanın ardından Çernigiv'deki bir yatakhane enkazını kaldırma çalışmaları sırasında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaştığı aktarıldı.

Rus ordusu, bugün Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açarken, yerel basın bu saldırıda en az 10 sivilin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.