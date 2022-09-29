"Ukrayna’da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya’ya katılacak"

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılma sürecine ilişkin konuştu.

Söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin yarın bir tören düzenleneceğini anlatan Peskov, “30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni olacak. Saat 15:00’te (TSİ 15:00) düzenlenecek. Putin kapsamlı bir konuşma yapacak.” diye konuştu.

Peskov, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığını da söyledi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajları da değerlendiren Peskov, “Benzeri görülmemiş bir gelişme yaşandı ve bu muhtemelen devlet düzeyinde bir tür terör eylemi gibi görünüyor. Bu, acil araştırma gerektiren son derece tehlikeli bir durumdur.” dedi.

Hasarların meydana geldiği bölgelerde Rus savaş gemilerinin faaliyet gösterdiğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlere de tepki gösteren Peskov, “Orada NATO ülkelerine ait çok daha fazla uçak, gemi ve diğer deniz araçları tespit edildi. Bu nedenle, bunlar tamamen aptalca, taraflı haberler.” şeklinde konuştu.