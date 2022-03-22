"Ukrayna’da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi"

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte uçak saldırılarında 137 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 230 insansız hava aracı, 181 çok namlulu roketatar, 1528 tank ve çeşitli zırhlı araç, 154 uçaksavar füze sistemi, 602 obüs ve havan topu ve 1312 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.