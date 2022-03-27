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Ukrayna’da son 24 saatte 5 binden fazla sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24saatte 10 insani yardım koridorundan 5 binden fazla sivil tahliye edildiğini söyledi.

Dünya 27.03.2022, 01:32
Ukrayna’da son 24 saatte 5 binden fazla sivil tahliye edildi

Veresçuk, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 10 insani yardım koridorunun çalıştığını bildirdi. Söz konusu koridorlarla 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini aktaran Veresçuk, yalnızca Mariupol kentinden 4 binden fazla kişinin çıkarıldığını ifade etti.

Veresçuk, yarın için de Zaporojiya-Mariupol güzergahında insani yardım koridorunun açılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
#Ukrayna #sivil tahliyesi
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