Ukrayna’da son 24 saatte 5 binden fazla sivil tahliye edildi
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24saatte 10 insani yardım koridorundan 5 binden fazla sivil tahliye edildiğini söyledi.
Dünya 27.03.2022, 01:32
Veresçuk, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 10 insani yardım koridorunun çalıştığını bildirdi. Söz konusu koridorlarla 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini aktaran Veresçuk, yalnızca Mariupol kentinden 4 binden fazla kişinin çıkarıldığını ifade etti.
Veresçuk, yarın için de Zaporojiya-Mariupol güzergahında insani yardım koridorunun açılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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