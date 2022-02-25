Ukrayna'da son durum: Kayıp sayısı giderek artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emri verdi.

Kiev yönetimi, operasyonun başladığın andan beri Rusya'nın Ukrayna topraklarına 200'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya, üç koldan saldırı halinde Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdürüyor.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak. Farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu" dedi.

Vladimir Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde genel seferberlik ilan etti.

UKRAYNA: 137 ÖLÜ 116 YARALI

Ukrayna Devlet Balkanı Zelenski, 137 Ukrayna askerinimn öldüğünü, 116 askerin ise yaralandığını bildirdi.

RUS ORDUSU ÇERNOBİL'İ ELE GEÇİRDİ



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.



Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.

"MARİUPOL AĞIR ATEŞ ALTINDA"

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’un ağır ateş altında olduğunu ve yüzlerce patlamanın meydana geldiği bildirildi.

RUS BİRLİKLERİ HERSON'A GİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson’a girdi" denildi.

ABD: RUSLAR 160'TAN FAZLA FÜZE FIRLATTI





ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını açıkladı.



Yetkili, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Ukrayna’ya önceki geceden beri farklı menzil ve kalibrelerde 160’tan fazla füze fırlattığını açıkladı.

"KİEV'E DAHA DA YAKLAŞTIKLARINA İNANIYORUZ"





Yetkili, daha önce bu sayıyı 100’den fazla olarak açıkladıklarını ancak hem Rusya’nın gün içinde füze fırlatmaya devam ettiğini hem de ellerindeki bilgileri güncellediklerini ve 160 sayısına ulaştıklarını belirtti.



Kuzeyden Ukrayna’ya giren Rus güçlerinin ne ölçüde hızlı ilerlediğini bilmediklerini belirten yetkili, “Ama Kiev’e daha da yaklaştıklarına inanıyoruz.” dedi.



Yetkili, Rusların Ukrayna'nın başkenti Kiev’e ne kadar sürede ulaşabileceğine ilişkin soruları da yanıtlamadı.

UKRAYNA: HOSTOMEL HAVAALANI'NI GERİ ALDIK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanı'nı Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı.



Arestoviç, yaptığı açıklamada, havaalanının artık kendi kontrollerinde olduğunu, Rus çıkarma kuvvetlerinin yok edildiğini duyurdu.

UKRAYNA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ukrayna, başkent Kiev de dahil olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulayacağını duyurdu.

Saat 22:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi yaptığı açıklamada, Çerkasi, Dnipro ve Mykolaiv'de sabah 6'ya kadar uygulanacağını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı süresince toplu ulaşımın çalışmayacağını ancak metro istasyonlarının barınak olarak kullanılmak üzere açılacağını sözlerine ekledi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: BUGÜNKÜ HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugünkü tüm hedeflerimize ulaştık" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu" dedi.



Putin, "Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Vladimir Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık" diye konuştu.

G7 LİDERLERİNDEN RUSYA’YA KINAMA





G7 liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Avrupa kıtasına savaşı yeniden getirerek, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdığını" belirtti.

BELARUS'TAN 4 FÜZE FIRLATILDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Belarus bölgesinden ülkesine 4 balistik füze ateşlendiğini duyurdu. Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Belarus bölgesinden Ukrayna'nın güneybatısı yönüne 4 balistik füze ateşlendiğini belirtti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: DİYALOĞA DAİMA HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ve Nato ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Diyaloğa daima hazırız. Hala uluslararası hukuk ve uluslararası sorumluluklarla dönme ihtimalinin olduğunu umuyoruz " açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 74 yer üstü askeri altyapı unsurunu imha ettiğini duyurdu.

TOP MERMİSİ MAİUPOL'DE YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ

Ukraynalı yetkililer ise Mariupol'de top mermisinin yerleşim yerine düştüğünü ve kayıpların araştırıldığını bildirdi.

ŞİMDİYE KADAR 203'TEN FAZLA SALDIRI DÜZENLEDİ

Ukraynalı yetkililer şimdiye kadar Rusya'nın 203 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki çatışmalarda bazı Rus askerlerini esir aldığını açıkladı.

KİEV'E GİRMEYE ÇALIŞAN 3 RUS HELİKOPTERİ VURULDU

Bunun yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel askeri havalimanına saldıran 3 Rus helikopterini vurduğunu duyurdu. Sınır yetkilileri Rus askerlerinin Belarus sınırındaki Zhytomyr bölgesinden Kiev'e girmeye çalıştığını ve Rusya'nın Grad roketatar sistemleri kullandığını açıkladı.

FSB: UKRAYNA SINIR MUHAFIZLARI, SINIRI TERK ETTİ

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu. Ukrayna sınır yetkilileri, Rus askerlerinin Kiev'e girmeyi denediğini ve Rusya'nın Grad roket sistemi kullandığını söyledi.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞTÜ: 5 KİŞİ ÖLDÜ





Ukrayna Acil Durum Servisi, Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İŞGAL SÖZCÜĞÜ KABUL EDİLEMEZ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın işgali hakkında kimsenin konuşmadığı ve bu sözcüğün kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca, "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Rusya'yı, demir bir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Rusya'nın Ukrayna operasyonu hedeflerine ulaşmalı. Putin'in isteği belli. Ukrayna'nın silahsızlanmasını istiyoruz" denildi.

KİEV: RUSYA 2. KEZ FÜZE SALDIRISI YAPIYOR





Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu. Kiev’de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Rusya'nın 2. kez füze saldırısı yaptığını açıkladı. Ukrayna sınır yetkilileri de Rus helikopterlerinin, Kiev yakınındaki askeri havalimanı Gostomel'e saldırdırdığı duyurdu.

ODESSA'DA EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜ





Ukraynalı yetkililer, Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin öldüğünü açıkladı.





TASS: İKİ RUS SİVİL KARGO GEMİSİ FÜZEYLE VURULDU





Rus Tass Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Azak denizinde iki Rus sivil kargo gemisi Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu.Vurulan gemilerde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.





BROVARY'DE EN AZ 6 KİŞİ ÖLDÜ





Kiev'in yakınındaki Brovary şehrinin belediye başkanı, kentte ez az 6 kişinin öldüğünü açıkladı.





50 RUS ASKERİ, 40 UKRAYNALI ÖLDÜ





Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 Rus uçağının ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı çatışmalarda, ülke genelinde 40'tan fazla insanın öldüğünü duyurdu.



Zelenski'nin danışmanı olan Oleksii Arestovich, ayrıca onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak, kayıpların sivil ya da asker olup olmadığını belirtmedi.

RUSYA ASKERİ HAVA VE ZIRHLI ARAÇLARININ YOK EDİLDİĞİ İDDİASINI REDDETTİ





Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını reddetti.

BELARUS DEVLET BAŞKANI: MİNSK'TE RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA GÖRÜŞME TEKLİF ETTİM

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'ta Rusya ve Ukrayna arasında görüşme teklif ettiğini duyurdu.

MOLDOVA HAVA SAHASINI KAPATTI

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, acil durum ilan etmeyi planladıklarını belirterek, on binlerce Ukraynalıyı ülkeye almaya hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca, Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı.



Moldova Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spınu, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin kararının yerel saatle 12.00'de uygulamaya konulacağını ve bu saatten itibaren hava sahasının kapatılacağını duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

ZELENSKİ: ANTİ-PUTİN KOALİSYONU KURUYORUZ

Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti. Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.



Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenski, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız" diye konuştu.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: TÜM ESKİ ASKERLERE SİLAH DAĞITACAĞIZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutabilen gönüllü tüm eski askerlere silah dağıtılacağını açıkladı. Rezkinov, daha sonra yaptığı açıklamada Rusya'nın birçok bölgeden saldırdığını söyledi

RUSYA YANLISI AYRILIKÇILAR: İKİ UKRAYNA UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki yerleşim bölgelerini hedef almadığı ve sivillerin tehdit edilmediği belirtildi.

REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ





Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.



Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini aktardı.

RIA: RUSYA UÇAKLARININ DÜŞTÜĞÜNÜN REDDETTİ





RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.





RUSYA: UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK





Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

RUSYA, AZAK DENİZİNDE TİCARİ GEMİLERİN HAREKETİNİ DURDURDU

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu.



Ajanstan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığından alınan uyarı doğrultusunda 24 Şubat saat 04.00'ten itibaren Azak Denizi'nde sevkiyatların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.



Azak Denizi'ne hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kıyısı bulunuyor.

FİLODAN ÇIKARTMA HAREKATI





Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.



Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.



Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.

UKRAYNA'DA PATLAMA SESLERİ





Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.



Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.



Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.





SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırı öncesi paylaştığı videoda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadesini kullandı.



Zelenski, daha sonra paylaştığı video mesajda, Rusya'nın saldırması nedeniyle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.



Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.





LVİV'DE BOMBARDIMAN





Ukrayna Acil Servisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde bombardıman olduğunu bildirdi.

Kaynak: NTV