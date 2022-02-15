Ukrayna’daki ayrılıkçıların tanınması için Putin’e çağrı hazırlığı

Komünist Parti’nin hazırladığı önerge ile Duma’ya taşınan ve Birleşik Rusya Partisi’nin desteklediği karar tasarısı gündeme alındıktan sonra Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi'ne sevk edildi.

Tasarıya göre, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması için “Rusya Devlet Başkanı Putin’e yapılacak çağrı” önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’na gönderilerek istişare edilecek.

Putin’e çağrı yapılan karar tasarısında, söz konusu yönetimlerin tanınmasının haklı ve ahlaki olduğu savunuldu. Bu tanımanın ise, güvenlik garantilerinin sağlanması ve oradaki halkın dış tehlikelerden korunması için zemin oluşturacağı ifade edildi.

Rusya yanlısı sözde yönetimler kurulmuştu

Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.