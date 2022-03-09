Ukrayna'daki Rus tankında Sovyetler bayrağı görüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılar başlatmasının 14'üncü günü...

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlemeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus tanklarının ilerleyişini gösteren bir video yayınladı.

Bir Rus tankında asılı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı dikkati çekti.

"Ukrayna'daki operasyon planlandığı gibi devam ediyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın "Ukrayna özel operasyonunun" planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Zaharova, buradaki krizin ABD ve NATO'nun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Zelenskiy: Tehdit seviyesi maksimum düzeyde

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uçuşa yasak bölge uygulamazsa yabancı ortakların insani felaketten sorumlu olacağını söyledi.

Tehdit seviyesinin en üst düzeyde olduğunu belirten Zelenskiy "İki haftada teslim olmayacağımızı gösterdik" diye konuştu.