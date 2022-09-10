Ukraynalı topçular, II. Elizabeth'i mermilere yazdıkları mesajlarla andı

Denis Nazarenko adlı Ukraynalı askerin Twitter'da paylaştığı fotoğraflarda, mermilerin üzerinde "Kraliçe II. Elizabeth huzur içinde yat" ve "Sakin ol ve devam et" yazdığı görüldü.

Nazarenko paylaşımında "Ukraynalı topçu askerleri, büyük bir ulusun muhteşem liderine içten minnettarlığını ve saygılarını sunar" ifadelerini kullandı.

BK, Rusya'nın istilasına karşı ABD'yle birlikte Ukrayna'ya en büyük desteği veren Batılı ülkelerden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın başından bu yana BK, Kiev yönetimine 2,3 milyar sterlin (yaklaşık 50 milyar TL) değerinde askeri yardım gönderdi.

II. Elizabeth de Ukrayna halkına desteğini göstermişti.

BK'deki 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren çatı örgüt Afet Acil Durum Komitesi (DEC), martta II. Elizabeth'in Ukrayna halkına destek olmak amacıyla "cömert" bir insani yardımda bulunduğunu açıklamıştı. Yardımın miktarı paylaşılmamıştı.

BK tarihinin "en uzun süre tahtta kalan lideri" unvanına sahip II. Elizabeth, 70 yıllık görev süresinin ardından çarşamba günü 96 yaşında hayatını kaybetti.

II. Elizabeth'in ardından tahta geçen 73 yaşındaki oğlu III. Charles ise bugün düzenlenen törenle resmen kral ilan edildi.

Kaynak: Independent Türkçe