Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında verimli geçen Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukraynalı ve Türk turistler için özel şartlar hakkında görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Ukraynalı ve Türk turist akışını artırmaktan bahsediyoruz. Özellikle şimdi birbirimize destek olmalıyız. Rusların, Rusya'dan Türkiye'ye turizmi sınırlandıracaklarını söylediğini duydunuz. Bu onların kişisel işleridir. Bence biz turizmimizi tam tersine artırmalıyız ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.