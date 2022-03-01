Ukraynalılar Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 için şarkı yaptı

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Türkiye'den alınan Bayraktar TB2'ler Ukrayna savunması için önemli bir işlev görüyor.

Ukraynalı yetkililer sık sık Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya’ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği ifade ediyor.

Ukraynalılar TB2'nin bu başarısı üerine bir şrkı yaptı. İşte o şarkı: