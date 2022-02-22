Ukrayna’nın BM Büyükelçisi: Sınırlarımız değişmezdir
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna ile ilgili acil toplantısında Ukrayna’nın BM Büyükelçisi, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları, değişmezdir ve öyle kalacaktır" dedi.
Dünya 22.02.2022, 08:41
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya Devlet Başkanımız Zelensky’nin belirttiği gibi, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları, değişmezdir ve öyle kalacaktır dedi.
Kyslytsya, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri için Budapeşte Muhtırası temelinde, acil istişareler talep eden bir talep gönderdiğini söyledi.
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