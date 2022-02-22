Ukrayna’nın BM Büyükelçisi: Sınırlarımız değişmezdir

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya Devlet Başkanımız Zelensky’nin belirttiği gibi, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları, değişmezdir ve öyle kalacaktır dedi.

Kyslytsya, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri için Budapeşte Muhtırası temelinde, acil istişareler talep eden bir talep gönderdiğini söyledi.