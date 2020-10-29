Uluslararası Af Örgütü: Ermenistan misket bombası kullandı

UluslararasI Af Örgütü (Amnesty International) Berde ile ilgili incelemesini tamamladı ve Ermenistan’ın kente yasaklı misket bombaları attığını doğruladı. Örgüt sivillerin yaşadığı bölgeye misket bombası atılmasını vahşi ve umarsız bir eylem olarak tanımladı. Bu silahların kullanımının tüm şartlar altında yasak olduğu vurgulandı. Bu gelişmeyle birlikte Ermenistan’ın işlediği savaş suçu ilk kez uluslararası bir örgüt tarafından doğrulanmış oldu. Azerbaycan diplomasi alanında bir başarı daha elde etti.