Uluslararası Af Örgütünden 'Mısır'daki tutuklu aktivistler serbest bırakılsın' kampanyası

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimine son veren devrimin 10. yıldönümü münasebetiyle Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala aktivistler ve insan hakları savunucuları keyfi şekilde cezaevlerinde tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Dünya meseleleriyle ilgilenen herkese Mısır'daki tutuklu aktivistlerin serbest bırakılması için Twitter'da başlatılan kampanyaya destek vermeleri çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mısır'daki bu aktivistlerin ve insan hakları savunucularının isimlerini bir hafta boyunca paylaşacağız. Sizi de harekete geçmeye ve bu insanların derhal serbest bırakılmalarını talep etmeye çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Sisi'ye, tutuklularla dayanışma içinde olduğunuzu paylaşımlarınızla bildirin."

Londra merkezli Örgüt, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu bu dönemde Mısır'da binlerce insan hakları savunucusu ve politikacı ile mevcut yönetimi eleştiren kişilerin cezaevlerinde büyük kalabalıklar oluşturduğunu bildirmişti.

Mısır yönetimini "keyfi tutuklamalara son vererek cezaevlerindeki aşırı kalabalığa son vermeye" çağıran Örgüt, söz konusu kalabalığın Kovid-19 riskine en fazla maruz kalabilecek grup olduğunu vurgulamıştı.

AA