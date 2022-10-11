Uluslararası Kızılhaç, Ukrayna'daki operasyonları askıya aldı

ICRC sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, "Güvenlik nedenleriyle ekiplerimiz bugün operasyonları durdurdu" dedi.

Sözcü, faaliyetlerinin ne zaman yeniden başlayabileceği konusunda herhangi bir tahminde bulunmadı.

Pazartesi günü erken saatlerde, Norveç Mülteci Konseyi (NRC) de ülkedeki insani yardım çalışmalarını yeniden güvenli hale gelene kadar durdurduğunu söyledi.

Yardım gruplarının faaliyetlerinin askıya alınması, Rusya tarafından pazartesi günü erken saatlerde başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde birçok yere başlatılan füze saldırılarının ardından geldi.