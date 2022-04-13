Uluslararası kuruluşlar Ukrayna'da sağlık merkezlerine saldırılmaması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık merkezlerine saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

BM'ye bağlı kuruluşlardan yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'da hastane, klinik ve diğer sağlık binalarına yapılan saldırıların, halkın temel sağlık hizmetlerine erişimini önlediği vurgulanarak "Çatışmalar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim son derece azalırken, Ukrayna'daki hamile kadınların, yeni annelerin, çocukların ve yaşlıların sağlık hizmetine ihtiyaçlarının her geçen gün arttığını görmekteyiz." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana 4 bin 300'ün üzerinde doğumun gerçekleştiği ve 80 binin üzerinde kadının 3 ay içinde doğum yapmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Hamile kadınlar için oksijen ve tıbbi malzeme destekleri tehlikeli şekilde azalıyor. Ukrayna'daki sağlık sisteminin çökmesi feci durumları beraberinde getirebilir. Bunu önlemek için her türlü çaba gösterilmeli." uyarısı yapıldı.

Hastane ve kliniklere yapılan saldırıların ülkedeki sağlık hizmeti altyapısına ciddi hasar verdiği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik saldırıların bir an önce durdurulması yönünde çağrı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılabilmesi için taraflara ateşkes çağrısı da yapıldı.