Uluslararası yardımlar azalıyor

“Uluslararası Yardım Savunuculuğu” (International aid advocacy group) adlı kuruluş tarafından kaleme alınan rapor, mali destek sağlayan ülke hükümetlerinin yardımlara ve inovasyonlara yeteri kadar kaynak ayırmaması halinde 1990’lı yıllardan bu yana önlenebilir ölüm ve salgınların önüne geçilebilmesi konusunda sağlanan gelişmenin durabileceği ve bu konuda gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Raporda, yardımların insan sağlığı ve yaşamı için nasıl etkili olabileceği konusunda ortaya çıkan ortak akıl ve bilinç en önemli kazançlardan biri.

Bu kuruluşun sözcülerinden Gayle Smith, basına yaptığı açıklamada, “uluslararası yardımlar sayesinde, ABD nüfusunun iki misli bir insan topluluğunun hayatı kurtarıldı. Biz neler başarılabileceğini gösterdik, bu konudaki bir duraksama ve gerileme ise bütün gelişmeyi yüzüstü bırakır.” ifadesini kullandı.

Yardımlar düşüyor

Rapora göre, 2000 yılında 20,4 milyar dolar olan uluslararası yardımlar, 2013 yılında 56 milyar dolar ile en yüksek seviyeye çıktı. Uluslararası yardımlar, 2015 yılında ise 51,8 milyar dolar ile gerileme eğilime girdi.

Uluslararası yardımlar sayesinde, 2010 ila 2015 yılları arasında Sahraaltı Afrika'da anne ölümleri oranı yüzde 15, AIDS bağlantılı hastalıklardan ölenlerin oranı ise yüzde 40 düşüş gösterdi.

Raporda, zengin ülkelere ve kuruluşlara özellikle Afrika’ya yapılacak yardımların artırılması istenirken, bu yapılacak yardımların kıtanın ekonomik kalkınmasına ve istikrarına da katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaynak: Reuters