Ümmetin uleması kararını verdi

Türkiye'deki seçim süreci Avrupa ve Amerika'da olduğu kadar İslam dünyasında da yakından takip ediliyor. Filistin'den Mısır'a, Libya'dan Moritanya'ya, Fas'tan Irak'a dek geniş bir coğrafyada kanaat önderleri tek bir metinde buluştu.

Aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya Müftülüğü, Pakistan Alimler Birliği ve El Ezher Alimler Cephesi'nin de bulunduğu kurumlardan 55 şeyh, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Türkiye'deki seçimlerin Müslümanları etkileyen 'dini bir konu olduğuna' vurgu yapılan ortak açıklamada, muhalefetin ise Türkiye düşmanlarından destek aldığı ifade edildi.

İşte o bildirideki çarpıcı ifadeler:

TÜM MÜSLÜMANLARI ETKİLEYECEK

Bu beyan, Türk seçimleri hakkında ümmet âlimlerinin beyanıdır; vakti geldiğinde açıklama yapmayı ertelemek caiz değildir.

Türkiye seçimleri konusu, sonuçları Türkiye içindeki ve dışındaki Müslümanları etkileyen genel İslami konulardan biri olduğu için, âlimler konuyu aydınlatmak ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak sözkonusu olduğunda sessiz kalamazlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki politikaların Müslümanlara çok faydalar sağladığı ve bunun herkesin özgürlüğünü, güvenliğini artırdığı bilinmektedir. Tesettür başta olmak üzere diğer konulardaki çeşitli yasakları ortadan kaldırdı; camiler ve Kur'an hafızları çoğaldı.

TÜRKLER ARTIK ELEKTRİKLİ ARABA ÜRETİYOR

Türkiye sendeleyen bir ülke iken siyasi olarak bölgesel ve uluslararası alanda güçlü bir aktör haline geldi. Dünyanın ekonomik açıdan en güçlü 20 ülkesi (G-20) arasına girdi. Sağlık alanında kalkınma yaşadı, kendi elektrikli arabasını, zırhlı araçlarını, uçak gemisini ve insansız hava araçlarını üretti.

Türk seçmen, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eliyle gerçekleşen dönüşümün büyüklüğünü biliyor ve görüyor. Su, temizlik, çöp dağları gibi sorunlarla boğuşan İstanbul şimdi dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline geldi!

MÜSLÜMANLARIN LEHİNE OLAN İŞLER YAPTI

Türkiye, zulüm gören Uygur Müslümanları ve Rohingya (Myanmar-Burma) Müslümanlarından, Batı'da İslamofobiden muzdarip Müslümanlara kadar herkes için güvenli bir sığınak haline geldi. Aralarında dindar ve çok vasıflı kişilerin de bulunduğu büyük bir Müslüman âlimler meclisi de dahil olmak üzere Türkiye'de pek çok Müslüman güvenlik, şeref ve adaletle tanıştı; bu kişiler uzun süreli ikamet izni aldı ve Türk toplumunun bir parçası oldu.

Aynı şekilde Libya müdahalesiyle başkent Trablus'un işgalden kurtarılması, Suriye müdahalesiyle kuzey bölgelerin emniyete alınması, 2017 krizinde Katar'a destek gibi birçok ülkede Müslümanların lehine olan işler yapan Türkiye, aynı zamanda işgal altındaki bölgenin Ermenistan'dan kurtarılması için de Azerbaycan'a destek verdi.

Batı'nın Büyük Peygamber'e (sav) hakaretlerine karşı sağlam durdu ve Ayasofya Camii'ni Büyük Fetih döneminde olduğu gibi bir cami olarak hizmete soktu.

Türkiye'de muhalefet ise bu politikaların tamamından ya da çoğundan vazgeçeceğini söylüyor ve bu hedeflerini gizlemiyor. Muhalefet, İslam dünyasının düşmanlarından aldığı büyük desteği kimseden de saklamıyor.

Hem burada değinilen konular hem de bildiride yer verilmeyen meselelere ilişkin âlimler heyeti şu beyanı bildirmektedir:

1-Bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan Müslümanlar sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi lehine oy kullanmalıdır.

2-Bu hakka sahip olmayan Müslümanlar, Türkiye'deki kardeşlerine her biri elinden geldiğince mali, medya, siyasi ve diğer konularda destek vermeli, Allah'a dua etmelidir. Allah şüphesiz yardım edendir.

İMZACILAR:

1-Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadağî

2-Şeyh Sadık el-Garyanî, Libya Müftüsü

3-İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi, Enis Ayrut

4-Yemen İnanç Üniversitesi’nin kurucusu Şeyh Abd el-Macid el-Zindanî

5-Türkiye Müslüman Alimler Derneği Başkanı

6-Moritanya Alimler Eğitim Merkezi başkanı Şeyh Muhammed el-Hasan el-Dado

7-Nawaf el-Tekrurî, Filistin Alimler Derneği Başkanı

8-Uluslararası İslam Peygamberi'ni Destekleme Teşkilatı Başkanı Muhammed Sagir

9-El-Hassan bin Ali Al-Kattani, Mağrip Alimler Derneği Başkanı

10-Müslüman Alimler Derneği Başkanı Muhammed El-Abdah

11-Pakistan Alimler Birliği Başkanı Şeyh Abdul Malik

12-Irak Vaizler ve İmamlar Derneği Başkanı Şeyh Said il-Lafî

13-Ensar el-Nebi Akademisi Başkanı Abd el-Hay Yusuf

14-Sünni Alimler Derneği Genel Sekreteri Cemal Abd el-Sattar

15-Filistin Alimler Derneği Başkanı Nasim Yasin

16-Alimler Forumu Genel Sekreteri Said bin Nasır el-Gamdi

17-Abdullah el-Sada, İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camii’nin vaizi, Katar

18-Şeyh Van Subki Van Salih, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’nin Malezya şubesi başkanı

19-Irak Kürdistan Bölgesi Müslüman Alimler Birliği yetkilisi Hamad Sayid el-Bencuni

20-El Ezher Alimler Cephesi üyesi Cafer el-Talhavî

21-Moritanya’nın büyük alimlerinden Şeyh Abdullah Ahmed Amin

22-Moritanya’nın önde gelen alimlerinden Şeyh Ahmed Şeyha Amat

23-Moritanya’nın büyük alimlerinden Şeyh Muhammed el-Emin el-Talib Yusuf

24-Fas Alimler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Ahmed el-Hassani el-Shanqeeti

25-El-Muhtar bin el-Arabi Muamen, Uluslararası İslam Peygamberi'ni Destekleme Teşkilatı Mütevelli Heyeti, Cezayir