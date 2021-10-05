UNICEF'ten Mozambikli çocuklar açıklaması

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mozambik'te silahlı grupların, kaçırdığı çocukları istismar ettiğini açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan UNICEF Sözcüsü James Elder, Mozambik'te silahlı grupların çocukları kaçırıp silahlandırmasına tepki gösterdi.

Elder, insani yardımın bölgeye ulaşması sürecinin yavaş ilerlediğine dikkati çekerek "Bölgede çocukların silahlı gruplar tarafından kullanıldığı, kaçırıldığı ve cinsel istismara uğradığına dair haberler artış göstermektedir." dedi.

Bölgede daha önce terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrolündeki alanlara erişim sağladıklarını belirten Elder, "Terk edilmiş bir eğitim kampında bulunan videolardan birinde, silahlı grupların 5 yaşındaki çocukların eline silah verdiği ve savaşmak için beyinlerini yıkadığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Elder, "Çocukların silahlı gruplar tarafından kullanılması aileleri ve toplumu yok etmektedir. Bu çocuklar akıl almaz derecede şiddete maruz kalmakla birlikte ailelerini, güvenliğini ve eğitim şanslarını kaybetmektedir." açıklamasında bulundu.

Silahlı gruplar tarafından kullanılan çocukların "çifte kurban" olduğunu vurgulayan Elder, "Söz konusu çocukların silahlı gruplarla bağının kesilmesi ve toplumsal entegrasyonları için uygun koruma hizmeti görmesi için makul bütün önlemler alınmalıdır." dedi.

Elder, çatışmalardan etkilenen çocukların korunması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda UNICEF'in, Mozambik Savunma Bakanlığı ile mutabakat anlaşması imzalamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.