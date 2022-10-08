Ünlü rapçi ajan ilan edildi

Gerçek adı Miron Fyodorov olan Oxxxymiron, 4 gazeteci ve tanınmış bir yazar olan Dmitry Glukhovski'yle birlikte yabancı ajan listesine eklendi.

37 yaşındaki Fyodorov, Kremlin'in Ukrayna saldırısını "felaket ve suç" diye nitelendirmişti.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya girdiği şubat ayından sonra ülkeden ayrılan rapçi, Ukraynalı mültecilere destek olmak için konserler düzenliyor.

Rapçinin konser verdiği ülkeler arasında Birleşik Krallık, Almanya ve Türkiye de yer alıyor. Müzisyen Türkiye'ye 15 Mart'ta gelmişti.

Politik şarkı sözleriyle dikkat çeken Fyodorov hapisteki Rus muhalif Alexei Navalny için düzenlenen destek mitinglerine de katılmıştı.

Bilimkurgu yazarı Glukhovski de saldırıyı kınamış ve Rus ordusunu "itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle arananlar listesine eklenmişti.

2002'de yayımladığı "Metro 2033" adlı kitabıyla tanınan yazar, Ukrayna saldırısını eleştirdiği için kısa süre önce bir mahkeme tarafından gıyaben tutuklanmıştı.

Son güncellemeyle birlikte Rusya'da aile içi şiddet yasası için uzun süredir kampanya yürüten feminist politikacı Alena Popova ve Radio Free Europe/Liberty'de çalışan gazeteci Irina Storozheva da yabancı ajan listesine eklendi.

Ülkede bu kategoriye alınan kişilerin finansal hareketleri sıkı denetleniyor. Ayrıca yayımladıkları her materyale yabancı ajan olduklarını belirten bir uyarı yerleştiriliyor.

Kaynak: Independent Türkçe