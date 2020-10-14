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USS Roosevelt ve FS La Fayette fırkateyni Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı

ABD Donanmasından "USS Roosevelt" muhrip gemisi ile Fransız Donanmasına bağlı "FS La Fayette" fırkateyninin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları açıklandı.

USS Roosevelt ve FS La Fayette fırkateyni Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı Roosevelt muhribi ile Fransız Donanmasına bağlı FS La Fayette fırkateyninin Doğu Akdeniz'de ortak operasyon ve manevra kabiliyetinin yanı sıra bağlantı, iletişim, taktiksel ortak karar alma kabiliyetleri konusunda eğitim yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD Donanmasına bağlı gemiler, düzenli olarak NATO müttefikleri ve ortak güçlerle iş birliği ve bölge deniz güvenliğini güçlendirmek için ortak eğitim operasyonları yapıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 19:19
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