Uydudan görüntülendi: Rusya yığınağa devam ediyor

ABD’deki bir özel uydu şirketi tarafından sağlanan görüntüler, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Reuters, bağımsız uzmanlar tarafından hala teyit edilemeyen ve Maxar teknoloji şirketi tarafından sağlanan görüntülere göre, Rusya’nın tek taraflı ilhak ettiği Kırım’a da hala askeri yığınak yapmaya devam ettiğini aktardı.

Batılı ülkeleri sınırlarına yakın bölgelerde “tahrik edici askeri tatbikatlar” yapmakla suçlayan Moskova ise cuma günü yaptığı açıklamada, kendi sınırları içinde gerekli gördüğü her bölgede askerlerini istediği gibi konuşlandırabileceğini bildirdi.

ABD, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri, Rusya’yı ekim ayından bu yana Ukrayna sınırınına yakın yerlerde askeri yığınak yapıp, bölgede gerilimi artırmakla suçluyor.

Maxar tarafından dağıtılan uydu görüntülerinde, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’daki bir askeri üssün içinde yüzlerce tank ve zırlı araç konuşlandırdığı görülüyor.

Ekim ayında dağıtılan görüntülerde aynı askeri üssün yarı yarıya boş olduğu bildirilmişti.

Görüntüleri yorumlayan Maxar uydu şirketi, içinde piyade savaş araçları, tanklar, top taşıyan motorlu araçlar ve hava savunma teçhizatı taşıyan askeri araçlardan oluşan yeni bir tugay düzeyindeki birliğin buradaki Rus garnizonunda konuşlandırıldığını aktardı.

Maxar, geçen ay içinde sağlanan yüksek çözünürlü görüntülere göre, Kırım dışında Ukrayna sınırı boyunca Rus birliklerin sayısın da önemli ölçüde arttığını duyurdu. Maxar, Kırım’da üç, Rusya’nın batısında 5 bölgede askeri hareketliliğin arttığını bildirdi.

Rusya ve Batı arasındaki gerilim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı konuşmada Rusya’nın bir çatışma istemediğini ancak, öne sürdüğü ”güvenlik garantileri” konusunda ABD ve müttfeklerinden acil yanıt beklediğini söylemişti.

Rusya, ABD ile Cenevre’de ocak ayında başlayacak görüşmelerde bu konuların ele alınacağını duyurmuştu.

Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO ile yakınlaşması Rusya’nın son dönemde Batı ile ilişkilerinde yeni bir kriz yarattı. Rusya, buna Ukrayna ile ortak sınırına asker yığınağı yaparak ve yakın komşuları Kiev ve Tiflis’in NATO’ya katılımına izin vermeyeceği tehdidinde bulunarak yanıt verdi.

Kaynak: Euronews