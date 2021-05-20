Uygulanan aşı miktarı 1 milyar 560 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 560 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 449 milyon 510 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 277 milyon 290 bin ile ABD, 186 milyon 410 bin ile Hindistan, 57 milyon 860 bin ile İngiltere, 55 milyon 100 bin ile Brezilya, 41 milyon 520 bin ile Almanya, 30 milyon 260 bin ile Fransa, 28 milyon 860 bin ile İtalya, 27 milyon 263 bin ile Türkiye, 24 milyon 860 bin ile Rusya, 24 milyon 220 bin ile Meksika, 23 milyon 260 bin ile Endonezya ve 22 milyon 970 bin ile İspanya izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133,77 oldu. Bu ülkeyi 121,81 doz ile İsrail, 121,41 ile San Marino, 118,34 ile BAE, 99,12 ile Malta, 89,29 ile Bahreyn, 88,5 ile Şili, 82,91 ile İngiltere, 83,96 ile Maldivler, 82,91 ile ABD, 79,13 ile Macaristan, 76,13 ile Moğolistan, 74,65 ile Katar, 73,04 ile Monako ve 70,38 ile Uruguay takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 27 milyon 263 bin 806 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 31,8 oldu. 15 milyon 600 bin 437 kişiye ilk doz, 11 milyon 663 bin 369 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 165 milyon 751 bine ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 435 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.