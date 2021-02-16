Uygurlar'ın aile nöbeti dünyaya yayılıyor

Doğu Türkistanlı kamp mağdurlarının Türkiye’deki aile nöbeti mücadelesi, İstanbul ve Ankara’da devam ediyor. Ankara’daki kamp mağdurları, Çin Ankara Büyükelçiliği önünde aile nöbetine izin verilmese de seslerini duyurmak için faaliyetlere devam etme kararı aldı. İstanbul’da ise Sarıyer’de bulunan Çin İstanbul Konsolosluğu önünde mağdur yakınlarının nöbeti bugün de devam etti. Doğu Türkistanlılar, Kazakistan, ABD, Avusturya, Japonya gibi ülkelerde de barışçıl eylemlerini sürdürüyor.

Çin’in sistematik baskı ve asimilasyon politikalarının merkezinde yer alan toplama kamplarındaki ailelerini arama mücadelesi veren Doğu Türkistanlılar, Türkiye’de ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Doğu Türkistanlı kamp mağdurları, Çin’e seslerini duyurmak ve ailelerinden haber almak için mücadeleye devam ediyor. Kamp mağdurları, dünyadaki pek çok ülkede eşzamanlı olarak Çin’in yurt dışı temsilcilikleri ve çeşitli alanlarda seslerini duyurmaya çalışıyor.

İstanbul

Bugün Sarıyer’deki Çin’in İstanbul Konsolosluğu önünde toplana Doğu Türkistanlılar, yoğun bir şekilde yağan kara rağmen seslerini duyurmak için aile nöbetine devam ediyor.

ABD

Öte yandan, 13 Şubat 2021 tarihinde ABD’nin Boston eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde Doğu Türkistanlılar, Çin’in baskılarına karşı ses yükseltti ve aileleri için eylem düzenledi. Protesto gösterisi, Boston Uygur Derneği ve ABD Uygur Akademisi ortaklığında gerçekleşti.

Japonya

Japonya Uygur Derneği tarafından önceki gün gerçekleşen eylemde, Türkiye’de başlatılan aile nöbeti mücadelesine destek verildi. Ayrıca, bugün Japonya’nın Saitama bölgesinde bulunan Shinmisato tren istasyonu girişinde Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım faaliyetleri için gösteri yapılacak.

Avusturya

Çin’in Viyana Büyükelçiliği önünde de Doğu Türkistanlılar, günlerdir aile nöbeti tutuyor ve Çin’e seslerini duyurmaya çalışıyor.

Doğu Türkistanlılar'ın aile nöbeti

Doğu Türkistanlıların akrabaları hakkında bilgi talep ettikleri eylemlere 13 Ocak 2021 tarihinde ara verildi. Aktivistlerin ısrarlı çabaları sonuç verdi ve İstanbul Valiliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, konuyu konsolosluğa ileteceklerini bildirdi. Doğu Türkistanlıların talepleri, İstanbul Valiliğince karşılık buldu. Çin yönetimine teslim edilmek üzere, Türkiye’deki on binlerce Doğu Türkistanlı dilekçe toplama sürecine başladı. Ankara’da ise 3 Şubat 2021 tarihinde Çin Ankara Büyükelçiliği önünde aile nöbeti mücadelesi başladı.

Doğu Kürdistan'da baskılar

Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimilasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda “soykırıma” varan faaliyetleri, her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor.ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan’da yaklaşık 2 milyona yakın Uygur Türkü ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla toplama kamplarında tutulmakta.

Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre ise, Pekin idaresinin kültürel soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uygur Türkünü zorla tutuyor. Farklı kaynaklarda cezaevleri ile gözaltı merkezlerinde tutulanlarla birlikte bu rakamın 3-4 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama kampındaki Uygur Türklerinin durumuna dair tüm verileri gizlemektedir. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı toplama kamplarında zorla tutuluyor. Çin Komünist Partisinin sistematik baskı ve şiddet politikalarına maruz kalan Uygur Türkü ve azınlıklar, birçok hak ihlali ile karşı karşıya kalmaktadır.