Venezuela'dan Filistin çağrısı: 'Dursun artık katliam şimdi'

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yvan Gil, Twitter hesabından İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının fotoğraflarını paylaşarak İsrail'in bombardımanının 5 saattir devam ettiğine dikkati çekti. Gil, "İnsanların demokrasisine saldırmak söz konusu olduğunda kendilerini insan hakları savunucusu ilan edenler, sadece soykırım karşısında sessiz kalırlar! Dursun artık katliam şimdi!! " ifadelerini kullandı.

Meksika'dan itidal çağrısı

Meksika Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin yerinden edilmesinin endişe verici olduğu belirterek, "Meksika bütün taraflara şiddet ve provokasyondan uzak durma çağrısı yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs, Gazze ve diğer bölgelerde artan şiddetten derin endişe duymakta olduğunu dile getiren bakanlık, daha fazla sivil can kayıplarına mani olmak için her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

AA