banner15

Victoire Dogbe Tomegah, Togo'da ilk kadın Başbakan

Togo'da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Victoire Dogbe Tomegah, Başbakan olarak görevlendirildi.

Victoire Dogbe Tomegah, Togo'da ilk kadın Başbakan

Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin istifa eden Başbakan Komi Selom Klassou'nun yerine Victoire Dogbe Tomegah'ı atadığı bildirildi.

Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Tomegah'ın birkaç gün içinde kabinesini açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48