banner39

Viyana'da yeni bir mutabakat ümidi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Viyana'da devam eden nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya 17.04.2021, 20:44
Viyana'da yeni bir mutabakat ümidi

Viyana'da nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün görüşüldüğü toplantıya katılan Arakçi, İran devlet televizyonuna gelinen aşamayla ilgili açıklamada bulundu.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermediğini ve ciddi ihtilafların müzakerelerle azalması gerektiğini dile getiren Arakçi, "Öyle görünüyor ki yeni bir mutabakat şekilleniyor. İzlenecek yol da biraz daha belirginleşti. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır ancak uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerin peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
banner53
#iran #nükleer anlaşma #Viyana
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?