Vladimir Putin ile İbrahim Reisi yarın Moskova'da görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Moskova'da İran nükleer anlaşmasını görüşecek.
Dünya 18.01.2022, 13:16
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Reisi'nin yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler ile ticaret ve ekonomi alanlarındaki ortak projelerin uygulanması ele alınacak.
Ayrıca iki lider, güncel uluslararası ve bölgesel konular ile İran nükleer anlaşması meselesini masaya yatıracak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için yapılan görüşmelerin 8'inci turu, yılbaşı nedeniyle verilen 3 günlük aranın ardından 3 Ocak'tan bu yana kesintisiz devam ediyor.
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