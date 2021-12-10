"Vladimir Putin'in Biden'dan istediği garanti aptalca"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair istediği garantinin, daha az saldırgan hale getirmek yerine Rusya'nın iştahını artıracağını ifade etti.

Kuleba'nın "Ukrayna'yı Gözden Çıkarmayın" başlıklı makalesi Foreing Affairs'ta yayımlandı.

Makalesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair istediği garantinin onu daha az saldırgan yapacağını düşünmenin aptalca olduğunu belirten Kuleba, tarihin bölgede Ukrayna ya da başka bir ülkenin tarafsız kalma taahhüdünün Rusya Devlet Başkanı'nın iştahını daha da artırdığını gösterdiğini ifade etti.

Kuleba, Batı'nın Rusya ile NATO'ya ilişkin müzakere ederek taviz vermemesi gerektiğini ve bu ültimatomu reddetmek yerine sadece görmezden gelmesi gerektiğini kaydetti.

Bir yandan da ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'yı caydırmak için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan Kuleba, bahar döneminde Rusya'nın askeri yığınağına karşı Ukrayna'ya verilen destek örneğinde olduğu gibi taviz vermekten ziyade caydırıcılığın başarılı geçmişi olduğunu ifade etti.