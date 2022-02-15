Vladimir Putin: "Savaş istemiyoruz"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı Moskova’da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna’nın NATO üyeliği sorununun ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini bildirdi.

Putin, ‘Rusya’nın önerileri karşılanmadı’ dedi ve ‘müzakere etmeye hazırız’ mesajı verdi. Putin ayrıca bazı askeri birliklerin bölgeden ayrıldığı bilgisini de doğrulayarak “Tatbikat yapan askerlerimiz bölgeden çekiliyor” dedi.

Putin, “(Avrupa’da) Savaş istiyor muyuz? Elbette hayır. Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk. Batı’nın sadece kendi güvenliğini sağlamasına göz yumamayız.” diye konuştu.