Vladimir Putin, uzun bir aradan sonra yurt dışına çıkıyor

Putin'in bu hafta Orta Asya'daki iki eski Sovyetler Birliği ülkesi Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Rossiya 1 devlet televizyonunun Kremlin muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in Duşanbe ve Aşkabat'a gideceğini; ardından Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşeceğini söyledi.

Putin, Duşanbe'de, yakın müttefiki ve ülkenin 1992'den beri lideri olan Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek.

Putin'in Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de aralarında bulunduğu Hazar ülkeleri devlet başkanları zirvesine katılması bekleniyor.

Son yurt dışı gezisini Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde Çin'e yapan Putin, Şi Cinping ile 'sınırsız dostluk' anlaşması imzalamıştı.

Rusya'nın 24 Şubatta Ukrayna'yı işgalinden bu yana binlerce insanı öldü; milyonlarca insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Putin, savaş sonrası Çin, Hindistan ve İran gibi diğer ülkelerle daha güçlü ticaret ilişkileri kurmak istediğini ifade ediyor.

Kaynak: Euronews