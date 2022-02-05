Vladimir Zelenskiy ve Imran Khan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Pakistan Başbakanı Imran Khan, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Zelensky, paylaştığı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sn Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." dedi.

Pakistan Başbakanı Imran Khan da mesajında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını öğrendim. Hükümetimiz ve Pakistan halkı adına geçmiş olsun diyorum, en kısa sürede iyileşmelerini diliyorum." dedi.

Kaynak: Euronews