Vladimir Zelenskiy, Yahudi kartını sürdü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail parlamentosu özel oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak İsrailli milletvekillerine hitap etti.

Rusya'nın açtığı savaş nedeniyle Ukraynalı sivillerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarını Nazi katliamından kaçan Yahudilerin durumuna benzeten Zelenskiy, "Ulusumuz şimdi Polonya, Slovakya, Çekya, Almanya ve diğer onlarca ülkeye kaçarak güvenlik arıyor. Tıpkı sizin geçmişte yaptığınız gibi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın ülkesine açtığı savaşı "tam kapsamlı ve gayrimeşru bir savaş" şeklinde nitelendirerek, "Bu savaşla kültürümüzü, ulusumuzu, insanlarımızı, çocuklarımızı ve Ukraynalıları Ukraynalı yapan ne varsa öldürmek istiyorlar. Rusya ordusu şimdi milislerle (Ukrayna'yı) yok ediyor ve tüm dünya bunu izliyor." diye konuştu.

"Nihai Çözüm" vurgusu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Nazi Almanyasının İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri yok etmek için yaptığı "Nihai Çözüm" planını uyguladığını savunan Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ben şimdi sizin tarihte yaşadıklarınızla bizim şimdiki yaşadıklarımız arasında şu benzetmeyi yapıyorum. Kremlin'in ne dediğini dinleyin. Tüm Avrupa'yı yok etmek isteyen, sizden hiç kimseyi sağ bırakmak istemeyen Nazi partisiyle aynı terminolojiyi kullanıyorlar. Naziler, eminim sizin de çok iyi bildiğiniz, 'Nihai Çözüm' kavramını kullanmışlardı. Şimdi Moskova'da ne dediklerini dinleyin. Onlar da şimdi aynı 'Nihai Çözüm' kavramını kullanıyor. Bu kez bize karşı."

"Ukrayna'nın Yahudileri korumasına yardım edin"

Dünya ülkelerinee acil yardım çağrısı yaptıklarını yineleyen Zelenskiy, İsrail'in Ukrayna'ya askeri destek sağlamaması ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmaması konusuna da değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrailli milletvekillerine şöyle seslendi:

"Sizin Demir Kubbe sisteminiz dünyanın en iyisi. Böylelikle çıkarlarınızı koruyabiliyorsunuz. Ukrayna'nın da Ukraynalıları ve Ukrayna'daki Yahudileri korumasına yardım edin. Sizden neden askeri mühimmat alamadığımızı merak ediyoruz. İsrail neden Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadı? Neden Rus şirketlerine karşı baskı uygulanmıyor? Buna cevap verecek olan ve verdiğiniz cevaplarla yaşayacak olanlar sizlersiniz."

İsrail'deki Ukraynalılardan destek gösterisi

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması, Tel Aviv'in merkezi Habima Meydanı'ndaki dev ekrandan da canlı yayınlandı.

Çoğu Ukraynalı yüzlerce gösterici de ellerinde Ukrayna bayrakları ile Zelenskiy'i dinlemek için meydanda toplandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Nazilere benzeten dövizler taşıyan kalabalık, Putin aleyhine sloganlar atarak, Ukrayna'ya destek gösterisi yaptı.