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Volkan Bozkır'dan Arakanlı Müslümanlara ziyaret

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Bangladeş'e yaptığı ziyarette ülkenin Cox Bazar bölgesinde bulunan mülteci kampında Arakanlı Müslümanları ziyaret etti.

Dünya 26.05.2021, 21:26
Volkan Bozkır'dan Arakanlı Müslümanlara ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş'teki ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: AA
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#BM #Volkan Bozkır #bangladeş #arakanlı müslümanlar
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