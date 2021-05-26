Volkan Bozkır'dan Arakanlı Müslümanlara ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş'teki ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Arakan’daki dehşet ve mezalimden kaçan & emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox’s Bazar’daki kamplarında biraraya geldim.



Yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını, geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinledim. #UNGA75