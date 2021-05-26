Volkan Bozkır'dan Arakanlı Müslümanlara ziyaret
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Bangladeş'e yaptığı ziyarette ülkenin Cox Bazar bölgesinde bulunan mülteci kampında Arakanlı Müslümanları ziyaret etti.
Dünya 26.05.2021, 21:26
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş'teki ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
Arakan’daki dehşet ve mezalimden kaçan & emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox’s Bazar’daki kamplarında biraraya geldim.
Yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını, geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinledim. #UNGA75
Kaynak: AA
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